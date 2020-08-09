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«Амур» по буллитам обыграл «Витязь»

15:33
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«Амур» в товарищеском матче победил «Витязь» (3:2 Б). Победный гол в активе Никиты Феоктистова.

Товарищеский матч

«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Моисеев — 1, 21:17 — 1:0. Гребенщиков — 1 (Даугавиньш, Дергачев), 22:31 — 2:0. Кузнецов — 1 (Величкин, Игнатович), 24:02 — 2:1. Голубев — 2, 59:32 — 2:2.

Победный буллит: Феоктистов.

Вратари: Тодыков — Аликин (58:42 — 59:32).

Броски: 34 (12+9+9+4) — 36 (9+13+11+3).

Судья: Сергеев.

9 августа. Подольск. ЛД «Витязь».

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