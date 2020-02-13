«Амур» по буллитам обыграл «Витязь»

«Амур» в серии буллитов выиграл у «Витязя» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Алексей Бывальцев, Йоонас Няттинен и Александр Семин. У гостей забивали Игорь Руденков и Валерий Васильев, который сделал дубль. Решающий буллит в активе Руденкова.

«Амур» набрал 54 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Витязя» 61 очко и седьмая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (0:1, 3:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Руденков — 13, 8:16 — 0:1. Бывальцев — 5 (бол., Няттинен, Евсеенков), 25:14 — 1:1. Няттинен — 9 (бол., Лаюнен, Бывальцев), 28:16 — 2:1. Семин — 16 (Моисеев, Макеев), 38:50 — 3:1. Васильев — 4 (бол., Корягин, Руденков), 39:16 — 3:2. Васильев — 5 (бол., Корягин, Г. Зогорна), 42:24 — 3:3.

Победный буллит: Руденков.

Вратари: Ежов — Киселев (Аликин, 48:12).

Штраф: 33 — 10.

Броски: 45 (15+11+19+0) — 38 (13+9+7+9).

Судьи: Ромасько, Спирин.

13 февраля. Подольск. ЛД «Витязь».