«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»

«Амур» выиграл у «Автомобилиста» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин (дважды). У гостей отличились Питер Холланд, Дэн Секстон и Брукс Мэйсек. Победный буллит в активе Игоря Руденкова.

«Амур» набрал 39 очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Автомобилста» 52 очка и третье место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 Б (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Холланд — 10 (Секстон, Мозер), 1:02 — 0:1. Секстон — 11 (Холланд), 7:11 — 0:2. Мэйсек — 17 (бол., Доус, Секстон), 25:36 — 0:3. Рассказов — 4 (Йордан, Файзуллин), 27:31 — 1:3. Вяч. Ушенин — 5 (Язьков, Руденков), 44:18 — 2:3. Вяч. Ушенин — 6 (Горшков, Вл. Ушенин), 55:48 — 3:3.

Победный буллит: Руденков.

Вратари: Аликин — Коварж.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (14+10+11+2) — 32 (12+10+9+1).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

27 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена»