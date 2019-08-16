«Амур» по буллитам обыграл «Адмирал»

«Амур» в серии буллитов выиграл у «Адмирала» (4:3 Б) в матче мемориала Збынека Куши.

Дубль в составе победителей сделал Денис Голубев. Победный буллит в активе Владислава Ушенина.

Мемориал Збынека Куши

«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 Б (1:3, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Голубев — 1 (Корягин, Коробов), 0:52 — 1:0. Бакош — 3 (Лалонд), 10:15 — 1:1. Воронин — 2 (Калашников), 14:41 — 1:2. Лалонд — 1 (Бакош, Воронин), 16:15 — 1:3. Г. Зогорна — 1 (бол., Т. Зогорна), 28:30 — 2:3. Голубев — 2 (Горшков, Витасек), 47:27 — 3:3.

Победный буллит: Вл. Ушенин.

Вратари: Аликин — Олкинуора.