«Амур» переиграл «Ак Барс» на Мемориале Ромазана
19:45
«Амур» одержал победу над «Ак Барсом» на Мемориале И. Ромазана. Клуб из Хабаровска взял верх со счетом 2:1.
Автором победной шайбы стал чешский новичок «Амура» Радан Ленц.
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Мемориал И. Ромазана
«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы: Алексеев — 1 (бол., Галузин, Педан), 28:57 — 0:1. Коростелев — 2 (бол., Кошелев, Голдобин), 44:53 — 1:1. Ленц — 1 (Йордан, Томашек), 50:51 — 1:2.
Вратари: Кошечкин (58:29) — Бартошак.
Судьи: Беляев, Гашилов.
12 августа. Магнитогорск. «Арена Металлург».
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