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«Амур» переиграл «Ак Барс» на Мемориале Ромазана

19:45
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«Амур» одержал победу над «Ак Барсом» на Мемориале И. Ромазана. Клуб из Хабаровска взял верх со счетом 2:1.

Автором победной шайбы стал чешский новичок «Амура» Радан Ленц.

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Мемориал И. Ромазана

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Алексеев — 1 (бол., Галузин, Педан), 28:57 — 0:1. Коростелев — 2 (бол., Кошелев, Голдобин), 44:53 — 1:1. Ленц — 1 (Йордан, Томашек), 50:51 — 1:2.

Вратари: Кошечкин (58:29) — Бартошак.

Судьи: Беляев, Гашилов.

12 августа. Магнитогорск. «Арена Металлург».

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Александр Кравченко все материалы автора

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