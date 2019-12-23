«Амур» отыгрался с 0:3 в матче с минским «Динамо», забросив четыре шайбы в третьем периоде

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3.

Минчане вели со счетом 3:0 к 49-й минуте, после чего хабаровчане забросили четыре шайбы.

«Амур» с 35 очками остался на предпоследнем месте в Восточной конференции, «Динамо» с 28 очками занимает ту же строчку на Западе.



КХЛ

?Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Динамо» (Минск) — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)

Голы: Паре — 10 (Принс), 11:41 — 0:1. Дроздов — 1 (Китаров, Грецкий), 22:29 — 0:2. Граньяни — 6 (Пулккинен, Паре), 24:26 — 0:3. Г. Зогорна — 7 (бол., Рассказов), 48:02 — 1:3. Г. Зогорна — 8 (бол., Йордан, Вл. Ушенин), 53:26 — 2:3. Игнатович — 1 (бол., Г. Зогорна, Файзуллин), 55:43 — 3:3. Вл. Ушенин — 9 (Аликин, Корягин), 58:50 — 4:3.

Вратари: Лангхамер (Аликин, 24:26) — Карнаухов (59:15).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 39 (10+8+21) — 40 (19+16+5).

Судьи: Белов, Наумов.

23 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».