«Амур» отреагировал на смерть Мартемьянова: «Он является знаковой фигурой в истории хабаровского хоккея»
«Амур» назвал тяжелейшей утратой смерть бывшего главного тренера команды Андрея Мартемьянова.
Специалист ушел из жизни в возрасте 61 года. По информации «СЭ», причиной смерти Мартемьянова стал инсульт.
«Один из самых востребованных тренеров КХЛ, Андрей Алексеевич оставил свой след в каждой команде, к которой приложил свою тренерскую руку. Он является знаковой фигурой в истории хабаровского хоккея. «Амур» Мартемьянова был командой со своим стилем и характером, и именно его тренерский подход дал возможностью многим хоккеистам показать свою лучшую игру в карьере. Андрей Алексеевич был честным, прямолинейным и справедливым. «Мое тренерское кредо — доверять всем» — такой была позиция Мартемьянова. Андрей Алексеевич, мы будем помнить. Спасибо вам за все», — говорится в сообщении хабаровского клуба.
Мартемьянов тренировал «Амур» с 2016 по 2018 год и с 2023-го по 2024-й. Также в КХЛ он возглавлял «Автомобилист» и «Сибирь». Со всеми тремя клубами специалист выходил в плей-офф.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1