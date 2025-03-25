«Амур» отреагировал на смерть Мартемьянова: «Он является знаковой фигурой в истории хабаровского хоккея»

«Амур» назвал тяжелейшей утратой смерть бывшего главного тренера команды Андрея Мартемьянова.

Специалист ушел из жизни в возрасте 61 года. По информации «СЭ», причиной смерти Мартемьянова стал инсульт.

«Один из самых востребованных тренеров КХЛ, Андрей Алексеевич оставил свой след в каждой команде, к которой приложил свою тренерскую руку. Он является знаковой фигурой в истории хабаровского хоккея. «Амур» Мартемьянова был командой со своим стилем и характером, и именно его тренерский подход дал возможностью многим хоккеистам показать свою лучшую игру в карьере. Андрей Алексеевич был честным, прямолинейным и справедливым. «Мое тренерское кредо — доверять всем» — такой была позиция Мартемьянова. Андрей Алексеевич, мы будем помнить. Спасибо вам за все», — говорится в сообщении хабаровского клуба.

Мартемьянов тренировал «Амур» с 2016 по 2018 год и с 2023-го по 2024-й. Также в КХЛ он возглавлял «Автомобилист» и «Сибирь». Со всеми тремя клубами специалист выходил в плей-офф.