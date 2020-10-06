«Амур» одолел «Торпедо» и одержал вторую победу в сезоне

«Амур» одержал вторую победу в нынешнем сезоне. На своем льду команда из Хабаровска одолела «Торпедо» со счетом 2:1.

После 14 матчей в активе хабаровчан стало 8 очков. Они занимают предпоследнее место в Восточной конференции.

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«Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Воеводин — 1 (Белевич), 2:25 — 0:1. Рассказов — 2 (бол., Машин, Голубев), 6:52 — 1:1. Бутузов — 2 (Голубев, Турбин), 49:04 — 2:1.

Вратари: Аликин — Мельничук (58:47).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 24 (7+12+5) — 25 (7+10+8).

Судьи: Букин, Спирин.

6 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».