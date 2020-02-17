«Амур» одолел «Нефтехимик». Обе команды в двух очках от зоны плей-офф

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» принимал «Амур». Гости одержали победу со счетом 5:3.

«Амур» набрал 58 очков и догнал клуб из Нижнекамска. Обе команды провели по 58 матчей. Они отстают от восьмой строчки, на которой расположился «Куньлунь», на 2 очка. Однако китайская команда провела на три матча больше.

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Вл. Ушенин — 13 (Горшков, Вяч. Ушенин), 1:34 — 0:1. Куликов — 5 (Шарипзянов, Грошев), 4:06 — 1:1. Порядин — 13 (бол., Мерфи), 15:07 — 2:1. Рассказов — 7 (бол., Игнатович, Руденков), 28:00 — 2:2. Вл. Ушенин — 14 (Турбин, Горшков), 31:50 — 2:3. Бикмуллин — 5, 36:28 — 3:3. Рассказов — 8 (Руденков, Файзуллин), 39:53 — 3:4. Вл. Ушенин — 15 (п.в.), 59:17 — 3:5.

Вратари: Барулин (58:07 — 59:17, 59:50) — Аликин.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 29 (17+6+6) — 15 (1+10+4).

Судьи: Сергеев, Цыплаков.

17 февраля. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».