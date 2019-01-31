"Амур" одолел "Куньлунь" в овертайме

"Амур" одержал победу на своей площадке над "Куньлунем" (3:2 ОТ).

Все шайбы в основном времени матча были заброшены в первом периоде. К тринадцатой минуте счет был 2:0 в пользу хозяев. Отличились Томаш Зогорна и Михал Йордан. Через 23 секунды после гола Йордана ответным выстрелом отметился форвард гостей Мартен Сен-Пьер. Спустя такой промежуток времени ворота "тигров" поразил Брэндон Йип. Победный гол в составе хабаровчан забил Павел Дедунов.

Таким образом, "Амур" набрал 37 очков в 54 матчах. Команда Александра Гулявцева находится на 12-м месте в Восточной конференции.

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"Амур" (Хабаровск) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зогорна - 14 (Голубев, Кузнецов), 2:51 - 1:0. Вл. Ушенин - 7 (Йордан), 12:04 - 2:0. Сан-Пьер - 4 (Ярвинен), 12:27 - 2:1. Йип - 18 (Фонтэйн), 12:50 - 2:2. Дедунов - 10 (Йордан), 64:42 - 3:2.

Вратари: Аликин - Лазушин.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 30 (12+7+7+4) - 32 (9+7+12+4).

Судьи: Бондарь, Фатеев.

31 января. Хабаровск. "Платинум-Арена".