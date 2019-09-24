«Амур» одолел «Адмирал» и одержал первую победу в сезоне

В матче регулярно чемпионата КХЛ «Амур» принимал «Адмирал». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

«Амур» впервые выиграл в нынешнем сезоне и прервал серию из 9 поражений подряд.

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«Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Голы: Вяч. Ушенин — 2 (Лазарев, Вл. Ушенин), 7:54 — 1:0. Горшков — 2 (Лазарев, Камалов), 25:03 — 2:0. Юнг — 2 (бол., Альмквист, Лалонд), 46:08 — 2:1. Глазачев — 5, 47:57 — 2:2. Васильев — 2 (бол.), 59:03 — 3:2.

Вратари: Лангхамер — Красоткин.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 40 (10+19+11) — 33 (7+14+12).

Судьи: Беляев, Морозов.

24 сентября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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