«Амур» обыграл «Йокерит»

«Амур» выиграл у «Йокерита» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Игорь Руденков, Гинек Зогорна, Александр Горшков и Томаш Зогорна. У гостей гол в активе Ессе Йоэнсуу.

«Амур» набрал 24 очка и занимает 11-е место на Востоке. У «Йокерита» 30 очков и восьмое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Йоэнсуу — 6 (О`Нилл, Грант), 15:10 — 0:1. Руденков — 5 (бол., Турбин, Вяч. Ушенин), 32:25 — 1:1. Г. Зогорна — 4 (бол., Т. Зогорна), 50:45 — 2:1. Горшков — 6 (Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 51:27 — 3:1. Т. Зогорна — 7 (Витасек), 52:30 — 4:1.

Вратари: Лангхамер — А. Ниеми.

Штраф: 8 — 22.

Броски: 38 (11+14+13) — 24 (9+7+8).

Судьи: Бирин, Сергеев.

17 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена». 6128 зрителей.

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