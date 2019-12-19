«Амур» обыграл «Трактор» и прервал серию поражений из четырех матчей

«Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов проиграл «Амуру» — 2:3. В составе хозяев отличились Ник Бэйлен и Лукаш Седлак. У гостей забили Вячеслав Ушенин и Михал Йордан.

«Амур» с 33 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Хабаровчане впервые победили за пять встреч. «Трактор» (29) — 12-й.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Вяч. Ушенин — 4 (Горшков, Вл. Ушенин), 15:31 — 0:1. Бэйлен — 6 (Седлак, Кейлоф), 39:32 — 1:1. Седлак — 12 (Кейлоф, Косов), 40:23 — 2:1. Йордан — 3 (Г. Зогорна), 48:48 — 2:2.

Победный буллит: Железков.

Вратари: Федотов — Аликин.

Штраф: 35 — 12.

Броски: 24 (3+8+11+2) — 35 (9+9+13+4).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

19 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.

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