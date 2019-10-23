«Амур» обыграл «Сочи»

«Амур» выиграл у «Сочи» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Денис Голубев и Глеб Корягин. У сочинцев гол в свой актив записал Сергей Шмелев.

«Амур» набрал 19 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Сочи» 15 очков и 11-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Голубев — 1 (Лазарев, Язьков), 14:17 — 1:0. Корягин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:12 — 2:0. Шмелев — 6 (Точицкий), 57:37 — 2:1.

Вратари: Лангхамер — Налимов (59:14).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 24 (13+8+3) — 25 (7+13+5).

Судьи: Акузовский, Гашилов.

23 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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