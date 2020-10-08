«Амур» обыграл «Северсталь»
14:46
«Амур» победил «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев отличились Александр Кузнецов, Никита Камалов и Валентин Пьянов, единственную шайбу гостей забросил Даниил Вовченко.
Хоккей
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«Амур» (Хабаровск) — «Северсталь» (Череповец) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Кузнецов — 3 (Терещенко, Корягин), 17:04 — 1:0. Вовченко — 4 (бол., Кодола, Петунин), 44:28 — 1:1. Камалов — 1 (Т. Зогорна), 58:15 — 2:1. Пьянов — 2 (п.в.), 59:50 — 3:1.
Вратари: Лангхамер — Шостак (59:34 — 59:50).
Штраф: 10 — 6.
Броски: 41 (17+18+6) — 29 (7+5+17).
Судьи: Букин, Спирин.
8 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».