"Амур" обыграл "Салават Юлаев"

"Амур" выиграл у "Салавата Юлаева" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Томаш Зогорна (дважды) и Игорь Руденков.

"Амур" набрал 35 очков и занимает последнее место на Востоке. У "Салавата" 66 очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Зогорна - 11 (бол., Пьянов, Камалов), 20:43 - 1:0. Руденков - 13 (Пьянов, Йордан), 44:53 - 2:0. Зогорна - 12 (мен., п.в., Руденков), 58:23 - 3:0.

Вратари: Лангхамер - Метсола (57:12 - 58:23).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 33 (17+10+6) - 22 (6+4+12).

Судьи: Бирин, Ромасько.

26 января. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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