«Амур» обыграл «Нефтехимик», прервав серию из трех поражений

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:1.

На гол Йонаса Энлунда гости ответили шайбами Дениса Голубева, Валентина Пьянова и Гинека Загорны.

После этого матча «Амур» с 18 очками расположился на 9-м месте Восточной конференции, «Нефтехимик» с 12 очками — на 11-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Энлунд — 1 (Хайруллин, Гудачек), 20:14 — 1:0. Голубев — 2 (Александров), 35:16 — 1:1. Пьянов — 4 (Гиздатуллин, Камалов), 37:34 — 1:2. Г. Зогорна — 1 (Александров, Т. Зогорна), 40:35 — 1:3.

Вратари: Барулин (58:55) — Лангхамер.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 38 (12+13+13) — 26 (6+8+12).

Судьи: Акузовский, Спирин.

30 октября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».