«Амур» обыграл «Куньлунь»

«Амур» выиграл у «Куньлуня» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Гынек Зогорна, Томаш Зогорна и Владислав Ушенин. У гостей забивали Тайлер Вонг и Кори Кейн.

«Амур» набрал девять очков и занимает 11-е место на Востоке. У «Куньлуня» 11 очков и 13-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Г. Зогорна — 2 (Васильев, Файзуллин), 3:41 — 1:0. Вл. Ушенин — 4 (бол., Кондратьев, Вяч. Ушенин), 13:45 — 2:0. Вонг — 5 (Фу, Брюле), 14:39 — 2:1. Кейн — 1 (Челиос, Бартли), 36:07 — 2:2. Т. Зогорна — 2 (бол., Йордан, Файзуллин), 45:13 — 3:2.

Вратари: Аликин — Смит (58:17).

Штраф: 0 — 8.

Броски: 31 (17+6+8) — 28 (7+10+11).

Судьи: Беляев, Фатеев.

3 октября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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