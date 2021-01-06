«Амур» обыграл «Барыс»

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Барыс» со счетом 5:1. Дубль оформил Гинек Зохорна.

«Амур» прервал серию из пяти поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Рассказов — 7 (Терещенко, Т. Зогорна), 9:19 — 1:0. Г. Зогорна — 7 (мен.), 17:30 — 2:0. Г. Зогорна — 8 (Т. Зогорна), 21:51 — 3:0. Горшков — 9 (бол., Голубев), 32:20 — 4:0. Дитц — 13 (Вароун, Фрэттин), 40:32 — 4:1. Бутузов — 11 (п.в., Лугин), 58:48 — 5:1.

Вратари: Лангхамер — Ортио (51:07 — 52:56, 58:04 — 58:48).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (14+6+11) — 32 (7+11+14).

Судьи: Наумов, Щенев.

6 января. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».