"Амур" обыграл "Барыс"

"Амур" выиграл у "Барыса" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Павел Дедунов и Михал Йордан.

"Амур" набрал 49 очков и пока остается на последнем месте в Восточной конференции. У "Барыса" 84 очка и второе место. Команда уже обеспечила себе выход в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) - "Барыс" (Астана) - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Дедунов - 13 (бол., Атюшов, Вяч. Ушенин), 13:19 - 1:0. Йордан - 2 (п.в.), 58:53 - 2:0.

Вратари: Лангхамер - Карлссон (58:48 - 58:53).

Штраф: 10 - 22.

Броски: 26 (7+9+10) - 25 (6+9+10).

Судьи: Васильев, Гашилов.

20 февраля. Хабаровск. "Платинум-Арена"

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