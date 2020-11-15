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«Амур» обыграл «Авангард» благодаря голу Полунина

12:14
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«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Авангард» (2:1). На 18-й минуте счет в матче открыл Дмитрий Архипов, на 25-й минуте преимущество хабаровчан увеличил Александр Полунин, а на 29-й минуте Алексей Потапов установил окончательный счет.

После этой победы «Амур» поднялся на девятое место на «Востоке» с 22 очками, у «Авангарда» — 34 очка и второе место в таблице.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Архипов — 1 (Михасенок), 17:43 — 1:0. Полунин — 4 (Турбин), 24:24 — 2:0. Потапов — 1 (мен., Стась), 28:55 — 2:1.

Вратари: Аликин — Грубец (58:20).

Штраф: 12 — 10.

Броски: 26 (10+12+4) — 36 (9+16+11).

Судьи: Акузовский, Ансонс.

15 ноября. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».

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