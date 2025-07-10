«Амур» объявил об уходе Владислава Барулина из клуба

«Амур» на официальных страницах в социальных сетях объявил об уходе нападающего Владислава Барулина. Он четыре года играл за хабаровский клуб.

«Он дарил болельщикам незабываемые эмоции, которые у многих надолго останутся в памяти. Благодарим его за яркие моменты и честный труд! Желаем удачи и успехов в новых профессиональных свершениях!» — говорится в сообщении.

Ранее «СЭ» сообщал, что СКА интересуется 28-летним Барулиным.

В сезоне-2024/25 Барулин набрал 33 (13+20) очка в 56 матчах за «Амур» в регулярном чемпионате.