«Амур» объявил об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов покинул свой пост, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Контракт с 61-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Костюченок.
Мартемьянов возглавлял «Амур» с мая 2023 года. 27 октября команда уступила «Северстали» (0:3) в FONBET чемпионате КХЛ и потерпела шестое поражение подряд. После 20 матчей хабаровчане с 12 очками занимают предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ.
Источник: ХК «Амур»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|21
|17
|4
|36
|2
|СКА
|20
|14
|6
|29
|3
|Спартак
|19
|11
|8
|25
|4
|ЦСКА
|20
|9
|11
|25
|5
|Северсталь
|19
|12
|7
|24
|6
|Торпедо
|20
|10
|10
|23
|7
|Динамо М
|19
|10
|9
|22
|8
|Динамо Мн
|19
|10
|9
|21
|9
|Витязь
|20
|10
|10
|20
|10
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|11
|Куньлунь РС
|20
|6
|14
|14
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|20
|15
|5
|32
|2
|Автомобилист
|19
|11
|8
|24
|3
|Ак Барс
|17
|11
|6
|22
|4
|Металлург Мг
|21
|10
|11
|21
|5
|Нефтехимик
|21
|8
|13
|21
|6
|Сал. Юлаев
|16
|10
|6
|20
|7
|Сибирь
|18
|9
|9
|19
|8
|Адмирал
|19
|8
|11
|19
|9
|Лада
|19
|7
|12
|17
|10
|Авангард
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|20
|5
|15
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
Результаты / календарь
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
|28.10
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|28.10
|19:30
|
СКА – Сибирь
|- : -
Новости