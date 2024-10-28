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Сегодня, 11:59

«Амур» объявил об уходе Андрея Мартемьянова с поста главного тренера команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов покинул свой пост, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Контракт с 61-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон. В ближайшей игре с московским «Динамо» исполнять обязанности главного тренера будет Виктор Костюченок.

Мартемьянов возглавлял «Амур» с мая 2023 года. 27 октября команда уступила «Северстали» (0:3) в FONBET чемпионате КХЛ и потерпела шестое поражение подряд. После 20 матчей хабаровчане с 12 очками занимают предпоследнее, 11-е место в Восточной конференции КХЛ.

Источник: ХК «Амур»
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Андрей Мартемьянов
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1 Локомотив 21 17 4 36
2 СКА 20 14 6 29
3 Спартак 19 11 8 25
4 ЦСКА 20 9 11 25
5 Северсталь 19 12 7 24
6 Торпедо 20 10 10 23
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 19 10 9 21
9 Витязь 20 10 10 20
10 Сочи 19 7 12 16
11 Куньлунь РС 20 6 14 14
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 20 15 5 32
2 Автомобилист 19 11 8 24
3 Ак Барс 17 11 6 22
4 Металлург Мг 21 10 11 21
5 Нефтехимик 21 8 13 21
6 Сал. Юлаев 16 10 6 20
7 Сибирь 18 9 9 19
8 Адмирал 19 8 11 19
9 Лада 19 7 12 17
10 Авангард 19 7 12 15
11 Амур 20 5 15 12
12 Барыс 19 5 14 11
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