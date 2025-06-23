«Амур» объявил об уходе 28-летнего вратаря Джурусика

Вратарь «Амура» Мэтт Джурусик покинул клуб.

28-летний американец выступал за хабаровчан с 2024 года. Ранее он играл за «Куньлунь» с 2022 по 2024 год.

В сезоне-2024/25 Джурусик провел 20 игра в FONBET Чемпионате КХЛ, отражая 90,5 процента бросков при коэффициенте надежности 3,56.