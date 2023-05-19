«Амур» объявил о подписании защитника «Автомобилиста» Щемерова

Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров переходит в «Амур».

Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, 12 мая было сделано контрактное предложение ограниченно свободному агенту Щемерову. Екатеринбуржцы имели возможность в течение 7 дней повторить предложение «Амура» и сохранить игрока, но не сделали этого.

Таким образом, 25-летний игрок подпишет двухлетний контракт с «тиграми».

Щемеров — воспитанник екатеринбургского хоккея. Он выступал за «Автомобилист» в КХЛ с 2015 года. На счету защитника 184 матча в лиге и 21 (7+14) очко.