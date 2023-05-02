«Амур» объявил о подписании нападающего Шевченко

Как ранее сообщал «СЭ», «Амур» заключил соглашение с центрфорвардом Дмитрием Шевченко.

Контракт рассчитан на один сезон.

Нынешний сезон 27-летний форвард начинал в «Авангарде», а по ходу регулярного чемпионата перешел в «Барыс». В сезоне-2022/23 хоккеист провел в регулярке 29 матчей за «Барыс» и набрал 11 (6+5) очков. В составе «Авангарда» — 17 игр и 2 (1+1) очка.

Кроме этого, Шевченко успел сыграть за сборную Казахстана на олимпийском отборочном турнире и на двух чемпионатах мира.