«Амур» объявил о назначении Михаила Кравеца старшим тренером
12:30
«Амур» объявил о назначении Михаила Кравеца старшим тренером команды. Ранее об этом сообщал «СЭ».
Напомним, 19 сентября хабаровский клуб покинул Владимир Воробьев, возглавивший команду в межсезонье. Также «Амур» прекратил трудовые отношения с помощниками главного тренера — Игорем Петровым и Александром Завьяловым.
С 2019 года на протяжении двух лет Кравец тренировал подольский «Витязь». Помогать 57-летнему специалисту в «Амуре» будет Александр Прокопьев.
«Амур» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в 7 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.
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