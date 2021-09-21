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«Амур» объявил о назначении Михаила Кравеца старшим тренером

12:30
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«Амур» объявил о назначении Михаила Кравеца старшим тренером команды. Ранее об этом сообщал «СЭ».

Напомним, 19 сентября хабаровский клуб покинул Владимир Воробьев, возглавивший команду в межсезонье. Также «Амур» прекратил трудовые отношения с помощниками главного тренера — Игорем Петровым и Александром Завьяловым.

С 2019 года на протяжении двух лет Кравец тренировал подольский «Витязь». Помогать 57-летнему специалисту в «Амуре» будет Александр Прокопьев.

«Амур» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в 7 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUE52CpMqqc/

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Александр Кравченко все материалы автора

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