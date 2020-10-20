«Амур» обменял Якупова в «Авангард» на денежную компенсацию

Как уже сообдщал «СЭ», «Амур» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого в Балашиху отправляется нападающий Наиль Якупов, а хабаровский клуб получит денежную компенсацию, сообщает сайт «Амура».

Якупов провел за «Тигров» 15 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 6 голевых передач.

8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию.