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«Амур» обменял Якупова в «Авангард» на денежную компенсацию

11:03
Наиль Якупов. Фото ХК «Амур».
Наиль Якупов. Фото ХК «Амур».
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Как уже сообдщал «СЭ», «Амур» и «Авангард» произвели обмен, в результате которого в Балашиху отправляется нападающий Наиль Якупов, а хабаровский клуб получит денежную компенсацию, сообщает сайт «Амура».

Якупов провел за «Тигров» 15 матчей, забросил 1 шайбу и отдал 6 голевых передач.

8 мая Якупов был обменян из СКА в «Витязь», а затем, не проведя ни одного матча за подольскую команду, был выменян в «Амур» на денежную компенсацию.

Дополнительная информация:

https://hcamur.ru/news/item/izmeneniya-v-sostave6/

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