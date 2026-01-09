«Амур» обменяет Заседу в «Нефтехимик» на Юртайкина

Как стало известно «СЭ», «Амур» обменяет нападающего Матвея Заседу в «Нефтехимик» на Данила Юртайкина.

26-летний Заседа в сезоне-2025/26 набрал 10 (5+5) очков в 28 матчах за «Амур» в FONBET чемпионате КХЛ.

28-летний Юртайкин набрал 26 (6+20) очков в 35 играх за «Нефтехимик» в сезоне-2025/26.