«Амур» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев шайбы забросили Кирилл Слепец, Андрей Крутов и Ярослав Лихачев. Два голевых паса сделал Иван Мищенко. У гостей гол забил Никита Артамонов.

«Амур» одержал третью победу подряд и с 55 очками занимает девятое место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» (63 очка) потерпел третье поражение подряд и располагается на седьмой строчке.

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