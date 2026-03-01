«Амур» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Амур» дома обыграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Игра проходила на «Платинум-Арена» (Хабаровск) 1 марта.

Дубль у хабаровчан оформил Григорий Кузьмин. Еще одну шайбу забросил Алекс Бродхерст. У гостей отличились Евгений Митякин и Матвей Заседа.

«Амур» (53 очка) после 60 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (63 очка) идет седьмым на «Востоке» после 61 игры.

В следующем матче команды снова сыграют между собой в Хабаровске. Встреча состоится 3 марта.