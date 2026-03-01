Дубль Кузьмина принес «Амуру» победу над «Нефтехимиком»

«Амур» на домашнем льду переиграл «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Дубль у хабаровчан оформил Григорий Кузьмин. Еще одну шайбу забросил Алекс Бродхерст. Александр Филатьев сделал две голевые передачи.

У гостей отличились Евгений Митякин и Матвей Заседа. Две результативные передачи в активе Дамира Жафярова.

«Амур» (53 очка) после 60 матчей занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (63 очка) идет седьмым на «Востоке» после 61 игры.

В следующем матче команды снова сыграют между собой в Хабаровске. Встреча состоится 3 марта.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Нефтехимик

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