«Амур» во втором матче подряд обыграл «Нефтехимик»

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«Амур» дома обыграл «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев отличились Евгений Грачев, Ян Дрозг, Александр Хохлачев и Кирилл Капустин (в пустые ворота). У гостей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Соколов и Евгений митякин.

«Амур» набрал 46 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Нефтехимик» потерпел третьепоражение подряд. Клуб из Нижнекамска с 39 очками занимает 10-ю строчку таблицы «Востока».

25 декабря «Амур» обыграл «Нефтемик» со счетом 4:1.

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Грачев — 9 (Хохлачев, Гуркин), 15:38 — 1:0. Дрозг — 4 (Никонцев, Спиценко), 22:03 — 2:0. Соколов — 5 (бол., Митякин, Брюквин), 30:26 — 2:1. Хохлачев — 6 (Капустин, Грачев), 51:02 — 3:1. Митякин — 4 (Белозеров), 58:06 — 3:2. Капустин — 8 (п.в.), 59:05 — 4:2.

Вратари: Бобков — Долганов (58:33 — 59:05).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (6+10+6) — 39 (12+18+9).

Судьи: Белов, Оскирко.

Хабаровск. «Платинум-Арена»