«Амур» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

«Амур» и «Нефтехимик» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра прошла в Хабаровске 25 декабря. Хозяева победили со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча «Амур» — «Нефтехимик» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У хозяев 4 (3+1) очка набрал Владислав Барулин. У гостей одной заброшенной шайбой отметился Никита Сетдиков.

«Амур» набрал 44 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 39 очками идет на 10-й строчке в таблице «Востока».