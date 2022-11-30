Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:28

«Амур» разгромил «Нефтехимик», у Дрозга три очка

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:1.

В составе хабаровчан 3 (1+2) очка набрал Ян Дрозг, дубль оформил Сергей Дубакин, еще по голу забили Павел Махановский и Денис Вихарев. У нижнекамцев отличился Булат Шафигуллин.

После этого матча «Амур» с 32 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 31 очком — на 11-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Махановский — 4 (Аляев, Шаров), 6:32 — 1:0. Вихарев — 3 (Дрозг), 22:20 — 2:0. Дубакин — 6 (бол., Дрозг, Ли), 32:11 — 3:0. Дубакин — 7 (Вихарев), 35:13 — 4:0. Шафигуллин — 1 (Кашников), 45:28 — 4:1. Дрозг — 4 (п.в.), 54:53 — 5:1.

Вратари: Аликин — Тихомиров (54:37 — 54:53).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 34 (15+9+10) — 36 (5+19+12).

Судьи: Бондарь, Спирин.

30 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена».

КХЛ
ХК Амур
ХК Нефтехимик
0
Читайте также
На ЧМ-2022 назначен «левый» пенальти. Что случилось с арбитром Фагани?
Португальская федерация совсем окриштианела. Ее запрос выглядит нелепо
Из видеообращения главы ЕК пропали слова о потерях украинских военных
Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года
В Москве найдена мертвой актриса Наталия Стешенко
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КХЛ: «Ак Барс» — «Сибирь», ЦСКА — «Авангард» и другие матчи 30 ноября

«Салават» обменял Бочарова в «Амур» на Терещенко
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 37 29 8 61
2 ЦСКА 34 23 11 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 36 22 14 46
5 Динамо М 35 18 17 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 36 16 20 39
8 Витязь 35 15 20 37
9 Северсталь 36 13 23 34
10 Куньлунь 37 13 24 29
11 Сочи 34 5 29 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 35 23 12 50
3 Сибирь 38 22 16 47
4 Адмирал 37 21 16 46
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 35 19 16 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Амур 34 13 21 32
10 Барыс 36 14 22 31
11 Нефтехимик 36 15 21 31
Результаты / календарь
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
30.11 12:00
Амур – Нефтехимик
 5 : 1
30.11 12:30
Адмирал – Торпедо
 1 : 2
30.11 17:00
Трактор – Барыс
 - : -
30.11 19:00
Ак Барс – Сибирь
 - : -
30.11 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
30.11 19:30
Спартак – Динамо Мн
 - : -
30.11 19:30
ЦСКА – Авангард
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости