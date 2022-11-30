«Амур» разгромил «Нефтехимик», у Дрозга три очка
«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Нефтехимик» со счетом 5:1.
В составе хабаровчан 3 (1+2) очка набрал Ян Дрозг, дубль оформил Сергей Дубакин, еще по голу забили Павел Махановский и Денис Вихарев. У нижнекамцев отличился Булат Шафигуллин.
После этого матча «Амур» с 32 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нефтехимик» с 31 очком — на 11-й строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Махановский — 4 (Аляев, Шаров), 6:32 — 1:0. Вихарев — 3 (Дрозг), 22:20 — 2:0. Дубакин — 6 (бол., Дрозг, Ли), 32:11 — 3:0. Дубакин — 7 (Вихарев), 35:13 — 4:0. Шафигуллин — 1 (Кашников), 45:28 — 4:1. Дрозг — 4 (п.в.), 54:53 — 5:1.
Вратари: Аликин — Тихомиров (54:37 — 54:53).
Штраф: 12 — 8.
Броски: 34 (15+9+10) — 36 (5+19+12).
Судьи: Бондарь, Спирин.
30 ноября. Хабаровск. «Платинум-Арена».
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