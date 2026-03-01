«Амур» и «Нефтехимик» сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 1 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Начало — в 10.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 марта, 10:00. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Нефтехимик

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Жители Хабаровска могут смотреть игру на телеканале «Губерния ТВ» (начало эфира — в 17.00 по местному времени).

«Амур» набрал 51 очко в 59 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» с 63 очками в 60 играх идет на седьмой строчке «Востока».

Матч «Амур» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс