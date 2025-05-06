Хоккей
6 мая, 09:44

«Амур» назначил Гальченюка главным тренером

Алина Савинова
Александр Гальченюк.
Фото ХК «Амур»

Александр Гальченюк стал новым главным тренером «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

С декабря 2024 года 57-летний специалист работал тренером по развитию в «Амуре».

«Попечительским советом ХК «Амур» на должность главного тренера утвержден Александр Гальченюк. Желаем Александру Николаевичу удачи и успехов в работе», — говорится в заявлении клуба.

Гальченюк — воспитанник минской школы хоккея. Он является двукратным чемпионом СССР (1990 и 1991) и чемпионом СНГ (1992). После окончания карьеры игрока Гальченюк работал помощником главного тренера в клубе «СарнияСтинг» в Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ.

В октябре пост главного тренера «Амура» покинул Андрей Мартемьянов, после этого исполняющим обязанности был назначен Виктор Костюченок. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 хабаровская команда набрала 44 очка и заняла 11-е место в Восточной конференции.

За «Амур» с 2024 года играет сын Гальченюка Алекс, с которым клуб в феврале продлил контракт на два года. В марте 31-летний форвард получил паспорт РФ.

Источник: ХК «Амур»
Хоккей
КХЛ
ХК Амур
Александр Гальченюк-ст. (тренер)
  • RBWarrior

    Амур, как всегда в своём репертуаре. К кормушке очередь.

    06.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Семейным подрядом будут работать.

    06.05.2025

  • Sage

    Хернёй ПАПАхивает

    06.05.2025

  • fell62

    Сын устроил папу ))) обычно бывает наоборот ....

    06.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 26 20 6 42
    2 Ак Барс 26 17 9 36
    3 Авангард 25 15 10 33
    4 Нефтехимик 27 15 12 31
    5 Автомобилист 27 14 13 31
    6 Трактор 27 13 14 31
    7 Амур 25 10 15 24
    8 Барыс 27 9 18 23
    9 Салават Юлаев 25 10 15 22
    10 Адмирал 23 8 15 20
    11 Сибирь 26 7 19 17
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 27 18 9 38
    2 Торпедо НН 28 18 10 38
    3 Динамо Мн 25 16 9 35
    4 Северсталь 26 17 9 34
    5 Динамо М 26 16 10 33
    6 Спартак 26 13 13 29
    7 Шанхай Дрэгонс 25 11 14 28
    8 ЦСКА 26 12 14 26
    9 СКА 25 11 14 26
    10 Лада 26 8 18 19
    11 Сочи 24 6 18 16
    Результаты / календарь
    6.11
    7.11
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    16.11 10:00 Амур – Адмирал - : -
    16.11 14:00 Трактор – Автомобилист - : -
    16.11 16:00 Лада – Нефтехимик - : -
    16.11 17:00 СКА – Металлург Мг - : -
    16.11 17:00 Торпедо НН – Авангард - : -
    16.11 17:00 Ак Барс – Динамо Мн - : -
    16.11 17:00 Северсталь – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь

