«Амур» назначил Гальченюка главным тренером

Александр Гальченюк стал новым главным тренером «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

С декабря 2024 года 57-летний специалист работал тренером по развитию в «Амуре».

«Попечительским советом ХК «Амур» на должность главного тренера утвержден Александр Гальченюк. Желаем Александру Николаевичу удачи и успехов в работе», — говорится в заявлении клуба.

Гальченюк — воспитанник минской школы хоккея. Он является двукратным чемпионом СССР (1990 и 1991) и чемпионом СНГ (1992). После окончания карьеры игрока Гальченюк работал помощником главного тренера в клубе «СарнияСтинг» в Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ.

В октябре пост главного тренера «Амура» покинул Андрей Мартемьянов, после этого исполняющим обязанности был назначен Виктор Костюченок. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 хабаровская команда набрала 44 очка и заняла 11-е место в Восточной конференции.

За «Амур» с 2024 года играет сын Гальченюка Алекс, с которым клуб в феврале продлил контракт на два года. В марте 31-летний форвард получил паспорт РФ.