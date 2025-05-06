«Амур» назначил Гальченюка главным тренером
Александр Гальченюк стал новым главным тренером «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
С декабря 2024 года 57-летний специалист работал тренером по развитию в «Амуре».
«Попечительским советом ХК «Амур» на должность главного тренера утвержден Александр Гальченюк. Желаем Александру Николаевичу удачи и успехов в работе», — говорится в заявлении клуба.
Гальченюк — воспитанник минской школы хоккея. Он является двукратным чемпионом СССР (1990 и 1991) и чемпионом СНГ (1992). После окончания карьеры игрока Гальченюк работал помощником главного тренера в клубе «СарнияСтинг» в Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ.
В октябре пост главного тренера «Амура» покинул Андрей Мартемьянов, после этого исполняющим обязанности был назначен Виктор Костюченок. По итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25 хабаровская команда набрала 44 очка и заняла 11-е место в Восточной конференции.
За «Амур» с 2024 года играет сын Гальченюка Алекс, с которым клуб в феврале продлил контракт на два года. В марте 31-летний форвард получил паспорт РФ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|- : -
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|СКА – Металлург Мг
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -