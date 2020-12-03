«Амур» нанес «Спартаку» третье поражение подряд

«Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 6:2.

У красно-белых дубль оформил Анатолий Никонцев.

У хозяев площадки отличились Александр Полунин, Михал Йордан, Вячеслав Ушенин, Дмитрий Архипов, Гинек Зогорна и Владимир Бутузов.

Для «Спартака» это третье поражение подряд и пятое в шести матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Спартак» (Москва) — 6:2 (1:1, 2:0, 3:1)

Голы: Полунин — 6 (Голубев), 13:48 — 1:0. Никонцев — 5 (бол., Рылов, Зубов), 14:50 — 1:1. Йордан — 4 (Пьянов), 28:02 — 2:1. Вяч. Ушенин — 1 (бол., Турбин), 38:01 — 3:1. Архипов — 2, 44:56 — 4:1. Никонцев — 6 (Кулик, Широков), 51:18 — 4:2. Г. Зогорна — 5 (Т. Зогорна, Файзуллин), 57:13 — 5:2. Бутузов — 9 (мен., п.в., Пьянов), 58:26 — 6:2.

Вратари: Лангхамер — Трушков (57:41 — 58:26).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 47 (15+18+14) — 37 (10+15+12).

3 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».