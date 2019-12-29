«Амур» на выезде обыграл «Адмирал», Горшков сделал дубль

«Амур» выиграл у «Адмирала» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Александр Горшков. «Амур» набрал 41 очко и занимает 11-е место на Востоке. У «Адмирала» 45 очков и девятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Горшков — 8 (бол., Вл. Ушенин, Вяч. Ушенин), 34:50 — 0:1. Горшков — 9, 45:03 — 0:2.

Вратари: Трушков (57:58 — 59:31) — Лангхамер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 25 (7+6+12) — 22 (7+9+6).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

29 декабря. Владивосток. КСК «Фетисов Арена». 5915 зрителей.