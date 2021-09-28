Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Амур» может расстаться с нападающим Зубовым

13:12
Илья Зубов. Фото ХК «Амур»
Илья Зубов. Фото ХК «Амур»
Теги:

Как стало известно «СЭ», «Амур» может расстаться с нападающим Ильей Зубовым. Игрок подписал контракт с хабаровским клубом в прошедшее межсезонье.

В 10 матчах регулярного 34-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ на его счету 305 (91+214) очков в 606 матчах. Также он выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Адмирал», «Авангард» и «Спартак».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артур Хайруллин все материалы автора

Читайте также

У Мостового есть вопросы к выбору состава сборной России на октябрьские матчи
«Хочется доказать, что уход от Тутберидзе — не обязательно понижение в классе». Интервью одиночника, вернувшегося в топ перед Олимпиадой
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Америка уничтожает последние «индейские» спортивные бренды. Они считались расистскими
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд