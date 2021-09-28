«Амур» может расстаться с нападающим Зубовым

Как стало известно «СЭ», «Амур» может расстаться с нападающим Ильей Зубовым. Игрок подписал контракт с хабаровским клубом в прошедшее межсезонье.

В 10 матчах регулярного 34-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-7». Всего в КХЛ на его счету 305 (91+214) очков в 606 матчах. Также он выступал за «Салават Юлаев», ЦСКА, «Адмирал», «Авангард» и «Спартак».