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Сегодня, 09:15

«Амур» — «Металлург»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Амур» и «Металлург» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» и «Металлург» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 18 января. Матч пройдет на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 10.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру в Хабаровске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд также смогут посмотреть матч на хабаровском телеканале «Губерния» и магнитогорском канале «ТВ ИН».

Изучайте ключевые события и результат игры «Амур» — «Металлург» в матч-центре нашего сайта.

Перед этим матчем в регулярном чемпионате «Амур» в четверг обыграл «Ак Барс» (5:4), а обладатель Кубка Гагарина «Металлург» уступил «Адмиралу» (2:4) и прервал серию из 9 побед подряд.

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Футбол
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 37 10 76
2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Сал. Юлаев 45 29 16 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Автомобилист 45 26 19 58
5 Металлург Мг 46 28 18 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Адмирал – Ак Барс
 - : -
18.01 10:30
Амур – Металлург Мг
 - : -
18.01 16:00
Лада – Витязь
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