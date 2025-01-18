«Амур» по буллитам обыграл «Металлург» в КХЛ

«Амур» дома победил «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Решающий буллит забросил Алекс Гальченюк.

В основное время дублем у хабаровчан отметился Артур Гиздатуллин. У гостей отличились Егор Коробкин и Даниил Вовченко.

«Амур» (27 очков) занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (59) идет четвертым на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гиздатуллин — 5 (Дюрандо), 6:11 — 1:0. Коробкин — 6 (Камалов, Минулин), 16:47 — 1:1. Вовченко — 9 (бол., Канцеров, Пресс), 30:51 — 1:2. Гиздатуллин — 6 (Слепец, Лапин), 46:52 — 2:2.

Победный буллит: Гальченюк.

Вратари: Джурасик — Смолин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (8+6+14+4) — 50 (18+15+12+5).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

18 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.