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Сегодня, 13:05

«Амур» по буллитам обыграл «Металлург» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Амур» дома победил «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ — 3:2 Б.

Решающий буллит забросил Алекс Гальченюк.

В основное время дублем у хабаровчан отметился Артур Гиздатуллин. У гостей отличились Егор Коробкин и Даниил Вовченко.

«Амур» (27 очков) занимает 11-е место в Восточной конференции КХЛ. «Металлург» (59) идет четвертым на «Востоке».

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Регулярный чемпионат

«Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Гиздатуллин — 5 (Дюрандо), 6:11 — 1:0. Коробкин — 6 (Камалов, Минулин), 16:47 — 1:1. Вовченко — 9 (бол., Канцеров, Пресс), 30:51 — 1:2. Гиздатуллин — 6 (Слепец, Лапин), 46:52 — 2:2.

Победный буллит: Гальченюк.

Вратари: Джурасик — Смолин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (8+6+14+4) — 50 (18+15+12+5).

Судьи: Овчинников, Сидоренко.

18 января. Хабаровск. Платинум-Арена. 7100 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
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2 Динамо М 46 28 18 59
3 Спартак 45 27 18 59
4 ЦСКА 45 26 19 59
5 Северсталь 46 28 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 46 20 26 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 45 14 31 32
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 48 30 18 65
2 Ак Барс 45 29 16 60
3 Сал. Юлаев 45 29 16 60
4 Металлург Мг 47 28 19 59
5 Автомобилист 45 26 19 58
6 Авангард 45 24 21 51
7 Адмирал 46 20 26 47
8 Сибирь 45 19 26 44
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 46 14 32 40
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