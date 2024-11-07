«Амур» примет «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Встреча состоится на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Амур» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, игру в Хабаровске будут транслировать на магнитогорском канале «ТВ-ИН» и хабаровском телеканале «Губерния» для жителей этих регионов.

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате «Амур» провел 23 матча и набрал 12 очков, в предыдущей игре на своем льду хабаровчане прервали антирекордную серию без голов и уступили «Авангарду» (1:2). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 24 игры и 23 очка, позавчера магнитогорцы победили «Адмирал» во Владивостоке (3:2 ОТ).

Матч «Амур» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.