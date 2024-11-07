«Амур» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире
«Амур» примет «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Встреча состоится на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру «Амур» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.
Кроме того, игру в Хабаровске будут транслировать на магнитогорском канале «ТВ-ИН» и хабаровском телеканале «Губерния» для жителей этих регионов.
Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В регулярном чемпионате «Амур» провел 23 матча и набрал 12 очков, в предыдущей игре на своем льду хабаровчане прервали антирекордную серию без голов и уступили «Авангарду» (1:2). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 24 игры и 23 очка, позавчера магнитогорцы победили «Адмирал» во Владивостоке (3:2 ОТ).
Матч «Амур» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Динамо М
|23
|13
|10
|29
|5
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|20
|13
|7
|27
|4
|Сал. Юлаев
|20
|13
|7
|26
|5
|Адмирал
|23
|10
|13
|24
|6
|Металлург Мг
|24
|11
|13
|23
|7
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|21
|8
|13
|17
|11
|Барыс
|22
|6
|16
|14
|12
|Амур
|23
|5
|18
|12
|7.11
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|- : -
|7.11
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|7.11
|17:00
|
Динамо Мн – Сал. Юлаев
|- : -
|7.11
|17:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|7.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -
|7.11
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|7.11
|19:30
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -