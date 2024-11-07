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«Амур» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ в прямом эфире

«Амур» примет «Металлург» в регулярном чемпионате КХЛ 7 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Амур», Telegram

«Амур» примет «Металлург» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 7 ноября. Встреча состоится на «Платинум-Арене» в Хабаровске и начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Амур» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги.

Кроме того, игру в Хабаровске будут транслировать на магнитогорском канале «ТВ-ИН» и хабаровском телеканале «Губерния» для жителей этих регионов.

Следить за ключевыми событиями игры «Амур» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате «Амур» провел 23 матча и набрал 12 очков, в предыдущей игре на своем льду хабаровчане прервали антирекордную серию без голов и уступили «Авангарду» (1:2). У обладателя Кубка Гагарина «Металлурга» — 24 игры и 23 очка, позавчера магнитогорцы победили «Адмирал» во Владивостоке (3:2 ОТ).

Матч «Амур» — «Металлург» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.

КХЛ
ХК Амур
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 25 21 4 44
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Динамо М 23 13 10 29
5 Северсталь 21 14 7 28
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 24 11 13 26
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 24 11 13 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 20 13 7 27
4 Сал. Юлаев 20 13 7 26
5 Адмирал 23 10 13 24
6 Металлург Мг 24 11 13 23
7 Сибирь 22 10 12 22
8 Нефтехимик 24 8 16 22
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 21 8 13 17
11 Барыс 22 6 16 14
12 Амур 23 5 18 12
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7.11 12:00
Амур – Металлург Мг
 - : -
7.11 12:30
Адмирал – Авангард
 - : -
7.11 17:00
Динамо Мн – Сал. Юлаев
 - : -
7.11 17:00
Барыс – Автомобилист
 - : -
7.11 19:30
СКА – Сочи
 - : -
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ЦСКА – Спартак
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