«Амур» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

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4 декабря в Хабаровске «Амур» принял «Локомотив» в FONBET Чемпионате КХЛ. Матч закончился победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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