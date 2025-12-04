«Амур» и «Локомотив» сыграют в чемпионате КХЛ 4 декабря

«Амур» и «Локомотив» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 4 декабря. Матч пройдет на льду «Платинум-Арены» в Хабаровске и начнется в 12.15 по московскому времени.

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FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

4 декабря, 12:15. Платинум-Арена (Хабаровск) Амур Локомотив

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители регионов команд могут смотреть трансляцию на каналах «Губерния» и «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Амур» провел 32 матча и набрал 29 очков, предыдущим соперником хабаровчан было минское «Динамо» (2:3 Б).

У «Локомотива» — 34 игры и 44 очка, во вторник обладатели Кубка Гагарина уступили СКА (3:4 ОТ).

Матч «Амур» — «Локомотив» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс