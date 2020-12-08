«Локомотив» вырвал победу в матче с «Амуром»
14:24
«Локомотив» обыграл «Амур» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающую шайбу в концовке встречи забросил Владимир Ткачев.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы: Красковский — 10 (бол., Осипов), 14:17 — 0:1. Кудрявцев — 2, 17:17 — 0:2. Коршков — 12 (Красковский), 21:00 — 0:3. Камалов — 3 (Г. Зогорна), 28:00 — 1:3. Терещенко — 4 (бол., Йордан, Файзуллин), 37:32 — 2:3. Г. Зогорна — 6 (бол., Йордан, Терещенко), 57:40 — 3:3. Ткачев — 7 (бол., Аверин, Рафиков), 59:15 — 3:4.
Вратари: Аликин (56:28 — 57:40, 59:49) — Коновалов.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 30 (8+13+9) — 29 (14+3+12).
Судьи: Васильев, Сергеев.
8 декабря. Хабаровск. СЗК «Платинум-Арена».
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