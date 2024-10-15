«Амур» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.

«Лада» набрала 14 очков за 16 матчей и поднялась на девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (12 баллов после 15 игр) опустился на 11-ю позицию.