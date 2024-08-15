«Лада» в товарищеском матче победила «Амур»
«Лада» обыграла «Амур» в товарищеском матче на «Барыс-Арене» — 5:3.
Победу тольяттинцам принесли дубль Троя Джозефса, а также шайбы Дмитрия Кугрышева, Зията Пайгина и Максима Березина.
За хабаровчан отличились Илья Талалуев, Ефим Гуркин и Арно Дюрандо.
Хоккей. Товарищеский матч
Кубок президента Республики Казахстан
«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)
Голы: Талалуев — 1 (Коротких), 5:40 — 1:0. Джозефс — 1 (бол., Пайгин, Сафин), 13:04 — 1:1. Гуркин — 1 (Гиздатуллин), 18:23 — 2:1. Кугрышев — 1 (Коромыслов), 18:55 — 2:2. Пайгин — 1 (бол., Кугрышев), 25:13 — 2:3. Дюрандо — 1 (Барулин, Брынцев), 35:14 — 3:3. Джозефс — 2 (М. Березин, Сафин), 45:16 — 3:4. М. Березин — 1 (п.в., Подъяпольский), 57:22 — 3:5.
Вратари: Лозебников (57:12 — 57:22, 57:35 — 58:46, 59:00) — Подъяпольский.
Штраф: 12 — 2.
Броски: 28 (9+10+9) — 26 (8+12+6).
Судьи: Морев, Фатеев.
15 августа. Астана. Барыс-Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь РС
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|3.09
|00:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -