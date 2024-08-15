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Сегодня, 15:35

«Лада» в товарищеском матче победила «Амур»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лада» обыграла «Амур» в товарищеском матче на «Барыс-Арене» — 5:3.

Победу тольяттинцам принесли дубль Троя Джозефса, а также шайбы Дмитрия Кугрышева, Зията Пайгина и Максима Березина.

За хабаровчан отличились Илья Талалуев, Ефим Гуркин и Арно Дюрандо.

Хоккей. Товарищеский матч

Кубок президента Республики Казахстан

«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Голы: Талалуев — 1 (Коротких), 5:40 — 1:0. Джозефс — 1 (бол., Пайгин, Сафин), 13:04 — 1:1. Гуркин — 1 (Гиздатуллин), 18:23 — 2:1. Кугрышев — 1 (Коромыслов), 18:55 — 2:2. Пайгин — 1 (бол., Кугрышев), 25:13 — 2:3. Дюрандо — 1 (Барулин, Брынцев), 35:14 — 3:3. Джозефс — 2 (М. Березин, Сафин), 45:16 — 3:4. М. Березин — 1 (п.в., Подъяпольский), 57:22 — 3:5.

Вратари: Лозебников (57:12 — 57:22, 57:35 — 58:46, 59:00) — Подъяпольский.

Штраф: 12 — 2.

Броски: 28 (9+10+9) — 26 (8+12+6).

Судьи: Морев, Фатеев.

15 августа. Астана. Барыс-Арена.

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КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
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