Дубли Ожгихина и Попугаева принесли «Ладе» победу над «Амуром»
«Лада» на выезде обыграла «Амур» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:3.
У тольяттинской команды дубли оформили Алексей Ожгихин и Никита Попугаев, еще одну шайбу забросил Архип Неколенко. На счету Никиты Михайлова три результативных передачи в этой встрече. У хабаровчан отличились Вячеслав Грецкий и Олег Ли, который забил два гола.
«Лада» набрала 14 очков за 16 матчей и поднялась на девятое место в таблице Восточной конференции. «Амур» (12 баллов после 15 игр) опустился на 11-ю позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Лада» (Тольятти) — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2)
Голы: О. Ли — 1 (Талалуев, Рылов), 4:13 — 1:0. Неколенко — 2 (Попугаев, Михайлов), 16:33 — 1:1. Ожгихин — 1 (Червоненко, Коромыслов), 27:50 — 1:2. Ожгихин — 2 (Семин, Семенов), 35:45 — 1:3. О. Ли — 2 (мен.), 40:38 — 2:3. Попугаев — 6 (Неколенко, Михайлов), 50:56 — 2:4. Попугаев — 7 (Михайлов), 56:51 — 2:5. Грецкий — 3 (Грачев), 58:06 — 3:5.
Вратари: Бобков — Подъяпольский.
Штраф: 10 — 14.
Броски: 36 (8+15+13) — 25 (9+9+7).
Судьи: Гофман, Кочетов.
15 октября. Хабаровск. Платинум-Арена. 6737 зрителей.
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