«Амур» обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

«Амур» одержал победу над «Ладой» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0.

Шайбы в этой встрече забросили Сергей Рыжиков и Вячеслав Грецкий.

Хабаровчане переместились на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 12 очков. «Лада» идет десятой, также имея на своем счету 12 баллов.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом в Хабаровске. Игра пройдет 15 октября.